Réforme des retraites : CGT Cheminots et SUD-Rail envisagent une grève reconductible « dès la mi-février »

CGT Cheminots et SUD-Rail envisagent une grève reconductible « dès la mi-février » contre la réforme des retraites.

Les deux syndicats appellent à une nouvelle journée de grève contre le projet de réforme du gouvernement, en plus de la mobilisation intersyndicale du 31 janvier.

La CGT Cheminots et SUD-Rail ont l’intention de durcir le conflit. Les deux syndicats appellent à une nouvelle mobilisation "dès la mi-février" contre la réforme des retraites défendue par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Cette grève reconductible interviendrait potentiellement pendant les vacances de février, et avant la grande mobilisation intersyndicale du 31 janvier.

Les deux organisations syndicales tentent ainsi de se projettent sur l'après-31 janvier avec deux pistes évoquées : deux journées consécutives de grève les 7 et 8 février et une grève reconductible dès la mi-février.

La CGT Cheminots et SUD-Rail ont donc proposé ce mardi ce projet d’une grève reconductible "dès la mi-février" à la SCNF si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites.

Dans un tract commun, les organisations ont appelé à "deux jours consécutifs de grève les 7 et 8 février" puis "l'ensemble des autres secteurs" à s'y joindre, afin "d'élever le rapport de force".