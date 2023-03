Réforme des retraites, 49-3 et motions de censure : Charles de Courson estime qu’Elisabeth Borne a « échoué à rassembler et à convaincre »

Le groupe Liot à l'Assemblée, de Charles de Courson, encourage les députés à voter sa motion de censure.

L'avenir de la réforme des retraites et du gouvernement d'Elisabeth Borne se joue ce lundi, avec le vote de deux motions de censure à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés LR devraient voter la seconde, dont Aurélien Pradié. Les débats dans l’hémicycle ont débuté à 16 heures. Les présidents des différents groupes de l'Assemblée se sont exprimés à tour de rôle. L'opposition a vivement critiqué la stratégie, la méthode et l'attitude d'Elisabeth Borne, d'Emmanuel Macron et du gouvernement sur la réforme des retraites et sur le choix du recours au 49-3.

Charles de Courson, du groupe Liot, s'est exprimé en premier à la tribune de l'Assemblée nationale. Il constate « une France au bord du précipice pour un milliard » d'économies :

« Vous mettez une France au bord du précipice pour un milliard d'euros » d'économies, a déploré Charles de Courson. « Tout ça pour ça » a résumé le député centriste pour défendre la motion de censure transpartisane de son groupe Liot.

« Vous avez très clairement détourné l'esprit de la Constitution », a critiqué Charles de Courson, en s'adressant à Elisabeth Borne, l'accusant de « déni de la démocratie ».

Le gouvernement a utilisé l'article 47.1, l'article 49.3 et le vote bloqué au Sénat tout au long de l'examen de la réforme.

Pour Charles de Courson, Elisabeth Borne « aurait très probablement perdu le vote » mais « c'est la règle en démocratie. (…) Avec le 49.3, le gouvernement a cédé à la facilité pour éviter la sanction du vote », selon le député centriste.

La députée RN Laure Lavalette s’est ensuite exprimée à la tribune de l’Assemblée ce lundi. Elle voit dans la réforme des retraites « une loi morte avant d'être née par l'utilisation du 49.3 ».

« Chiche, allons à la dissolution et demain nous reviendrons plus nombreux avoir un groupe plus puissant voire même majoritaire », a confié Laure Lavalette à la tribune de l’Assemblée.

Citant les carrières longues et la pension minimale à 1200 euros, Laure Lavalette a dénoncé une réforme « loin du juste prix, plus proche de la route de l'infortune ».

Aurore Bergé, représentante du groupe de la majorité présidentielle, a défendu la position du gouvernement et a vivement critiqué le rôle de l’opposition. Aurore Bergé a regretté le dépôt d'une « motion de censure » transpartisane qui « vise à mettre le pays à l’arrêt et du blocage dans la rue ».

Aurore Bergé voit dans cette motion de censure transpartisane une « majorité alternative » déplorable. Aurore Bergé a attaqué le principe d'une motion transpartisane, y voyant « de facto un programme commun » avec « une capacité à dégager une autre majorité ».

Emmanuel Macron a fait savoir qu'il souhaitait que la réforme « puisse aller au bout de son cheminement démocratique » et a fait part de « la mobilisation du gouvernement » pour « protéger » les parlementaires visés par des violences ce dimanche.