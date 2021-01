Reconfinement : Emmanuel Macron étudierait trois hypothèses

Emmanuel Macron

Le gouvernement prépare les esprits à de nouvelles restrictions sanitaires, dont un possible troisième confinement, après avoir acté que le couvre-feu à 18 heures ne suffisait pas face aux variants plus contagieux du virus du Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex achève vendredi ses consultations sur de nouvelles mesures, par des échanges avec des partenaires sociaux explique Libération

Emmanuel Macron a listé trois scénarios selon le Figaro. Le premier consisterait, à maintenir le couvre-feu en semaine et l'assortir d'un confinement le week-end. Le deuxième soutenu par Matigon et le Conseil scientifique serait un reconfinement préventif calqué sur celui de novembre. qui entrerait en vigueur demain samedi 30 janvier.

Troisième option - la plus pessimiste- un «confinement très serré», inspiré de celui du printemps dernier, qui entrerait rapidement en vigueur, avec fermeture de tous les commerces non alimentaires, et des écoles.

Les ministres sondent les groupes concernés. Bruno Le Maire constate que les fédérations plaident pour une ouverture des commerces, même si le mois de février est moins crucial que celui de novembre. Jean-Michel Blanquer, devra composer entre les parents d'élèves, opposés à la fermeture des écoles, et les enseignants, qui réclament un protocole plus dur.