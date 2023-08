Réchauffement climatique : un nouveau record de chaleur océanique a été battu

La température moyenne quotidienne à la surface de la mer dans le monde a battu cette semaine un record de 2016.

Alors que le réchauffement climatique inquiète de plus en plus par rapport aux fortes températures et aux risques de canicule, un indicateur dans les profondeurs des océans du monde entier pourrait servir d’électrochoc. La température moyenne quotidienne à la surface de la mer dans le monde a battu cette semaine un record de 2016, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique. Ce niveau a atteint 20,96 °C, d'après la rédaction de la BBC. Ce chiffre est bien au-dessus de la moyenne pour cette période de l'année.

Ces données et ces résultats sont cruciaux pour la protection de l’environnement. Les océans sont en effet un régulateur climatique vital. Ils absorbent la chaleur, produisent la moitié de l'oxygène de la Terre et déterminent les conditions météorologiques.

Les eaux plus chaudes ont moins de capacité à absorber le dioxyde de carbone. Une plus grande partie de ce gaz qui réchauffe la planète restera dans l'atmosphère. Ce phénomène peut aussi accélérer la fonte des glaciers qui se jettent dans l'océan, entraînant une élévation du niveau de la mer.

La surchauffe des océans peut avoir des conséquences en cascade pour la planète, l’espèce humaine et les écosystèmes.

Sur tous les continents, les vagues de chaleur marine font peser de lourdes menaces sur la vie.

Les océans plus chauds et les vagues de chaleur perturbent les espèces marines comme les poissons et les baleines alors qu'ils se déplacent à la recherche d'eaux plus fraîches, bouleversant la chaîne alimentaire. Les experts préviennent que les stocks de poissons pourraient ainsi être affectés par la hausse de la température de l’eau. Certains animaux prédateurs, comme les requins, peuvent devenir agressifs lorsqu'ils sont soumis à des températures plus élevées. Ces hausses de températures dans les fonds marins peuvent aussi impacter les coraux.

Le changement climatique rend les mers plus chaudes car elles absorbent la majeure partie de la chaleur des émissions de gaz à effet de serre.

Le record de température battu fait suite à une série de vagues de chaleur marines cette année, notamment au Royaume-Uni, dans l'Atlantique Nord, la Méditerranée et le golfe du Mexique.

En juin, les températures dans les eaux britanniques étaient de 3 à 5 °C supérieures à la moyenne, selon le Met Office et l'Agence spatiale européenne.

En Floride, la température à la surface de la mer a atteint 38,44 °C la semaine dernière, ce qui est comparable à un bain à remous.

Les canicules marines ont doublé de fréquence entre 1982 et 2016, et sont devenues plus intenses et plus longues depuis les années 1980, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Une grande partie de la chaleur a pu être stockée dans les profondeurs de l'océan et remonterait maintenant à la surface, peut-être à cause d’El Niño, selon des chercheurs cités par la BBC.