Rassemblement pro-palestinien à Paris : des manifestants ont scandé Allah Akbar place de la République, le jour des obsèques du professeur Dominique Bernard

Des manifestants ont scandé Allah Akbar place de la République lors d'une manifestation pro-palestinienne.

Une manifestation place de la République en soutien à la Palestine a réuni 4.000 personnes jeudi soir, selon la préfecture de police. Les manifestants étaient rassemblés à l’appel de l’association CAPJO-Europalestine et du Nouveau parti anticapitaliste.

Le tribunal administratif de Paris a décidé jeudi de suspendre l’interdiction préfectorale qui visait cette manifestation.

Dès que la nouvelle de la décision s’est propagée dans la manifestation place de la République, les forces de police qui avaient nassé la foule se sont totalement retirées, selon un journaliste de l’AFP.

Des manifestants ont crié au sein du rassemblement : « Israël assassin, Macron complice » , « Vive la Palestine » ou encore « Nous sommes tous des Palestiniens ».

Lors de ce rassemblement, des manifestants ont aussi scandé à de nombreuses reprises « Allah Akbar » (Dieu est grand), selon des informations du Figaro.

Ces propos ont été tenus quelques heures après les obsèques du professeur Dominique Bernard, poignardé à mort au cri d’« Allah Akbar » par un ancien élève devant son collège-lycée d’Arras, le 13 octobre.

Selon des informations du Figaro, des jeunes du NPA brandissaient une pancarte avec la mention « Gaza = Auschwitz ». Une autre encore tient haut un drapeau appelant à la libération de Georges Abdallah, un militant communiste libanais emprisonné pour le meurtre de diplomates américains et israéliens à Paris dans les années 1980. Une autre pancarte comportait un slogan plus religieux : « Ils ont les armes, on a Allah ».

Vers 20 h, la police était de retour sur la place. La manifestation, autorisée pendant une heure, a pris fin en début de soirée.

