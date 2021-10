Rachida, la femme qui a retiré son voile face à Eric Zemmour, est menacée de mort

Rachida, l'une des femmes ayant participé à l'émission "Face à la rue" sur CNews dans la ville de Drancy, a expliqué qu'elle avait reçu des menaces de mort pour avoir retiré son voile devant Eric Zemmour.

Après la polémique déclenchée par l'émission où elle enlève son voile face à Eric Zemmour dans les rues de Drancy, Rachida a accepté de s'expliquer sur le plateau de Cyril Hanouna dans le cadre de l'émission Touche pas à mon poste sur C8.

Dans l'émission "Face à la rue" en direct sur CNews avec Jean-Marc Morandini, ce lundi 25 octobre, Eric Zemmour a discuté avec une femme voilée qui a décidé de retirer son foulard pour prouver qu'elle était libre de son choix, lors d'une discussion en pleine rue.

Depuis la diffusion de l'émission et de cette séquence, la polémique enfle sur les réseaux sociaux. Une rumeur a été relayée indiquant que Rachida avait été "castée" pour l'émission et qu'elle était en fait une comédienne qui ne portait pas le voile avant, qui ne serait pas musulmane et qui travaillait pour le groupe de Vincent Bolloré, le propriétaire de la chaîne CNews.

Rachida a tenu à s'expliquer. Elle a accepté de venir sur le plateau de Cyril Hanouna le lundi 25 octobre. Elle a confié avoir reçu des menaces de mort depuis.

Sur le plateau de Cyril Hanouna, elle a indiqué pourquoi elle assumait son choix d'avoir enlevé son voile devant Eric Zemmour et ne le regrette pas :

"Je suis une femme libre, musulmane, fière de l'être, mais libre. Depuis j'ai reçu beaucoup de menaces de mort de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je l'ai enlevé, que je ne reflète pas la religion, que c'est une honte. Je ne regrette pas de l'avoir fait, même après la polémique je l'assume. (...) Si j'ai la chance de pouvoir le recroiser - si ça peut être une chance -, je lui dirai la même chose que ses idées ne correspondent pas à la France, ses idées ne correspondent pas au pays, à la communauté que ça soit des juifs, des musulmans, des chrétiens, peu importe. Le vivre ensemble c'est ce que l'on recherche tous".

Rachida a confirmé qu'ellle ne portait le voile que depuis environ neuf mois :

"C'est une question de foi, un cheminement vis-à-vis de ma religion. Je ne parle pas au nom de tous les musulmans, chacun fait ce qu'il veut, on a le choix de le porter".

Elle a précisé qu'elle n'était pas une comédienne embauchée pour l'occasion. Elle a précisé qu'elle avait néamoins travaillé pour le groupe Bolloré en tant que comptable, groupe propriétaire de la chaîne CNews qui a diffusé l'émission de Jean-Marc Morandini. Elle ne travaille plus pour le groupe Bolloré depuis la "fin 2017".

Elle confie qu'elle a été contactée par la production de l'émission pour lui proposer cette rencontre dans la rue avec Eric Zemmour pour défendre le port du voile et qu'elle a accepté. Elle précise que c'est par le biais de son frère qui a donné ses coordonnées qu'elle a pu être jointe. Rachida a indiqué qu'elle n'a pas été préparée pour cet entretien.