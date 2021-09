Quelques cas montrent que le vaccin Janssen à une seule dose n'est pas assez efficace : un rappel avec un vaccin ARNm est recommandé

Depuis le début de la vaccination avec le vaccin Janssen, un total de 605 cas ont été analysés par les Centres Régionaux de Pharmacovigilance CRPV rapporteurs (Lyon et Grenoble). La majorité des effets indésirables sont non graves, attendus et d’évolution favorable, en particulier des effets de réactogénicité (par exemple des malaises) selon l'Agence nationale de sécurité du médicament.

Au total, plus de 1 018 000 injections ont été réalisées au 2 septembre 2021. La vaccination avec le vaccin Janssen a débuté en France le 24 avril 2021 chez les personnes âgées de plus de 55 ans.

Depuis le début de la vaccination, 32 cas d’infection à Covid-19 ont été observés à la suite d’une vaccination avec Janssen, dont 4 décès des suites de la Covid-19. Les personnes concernées ont un âge médian de 68 ans, avec de multiples comorbidités à risque de forme grave de Covid-19 ajoute l'Agence nationale de sécurité du médicament