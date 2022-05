Pap Ndiaye

Le président, on le sait, aime s’occuper lui-même des nominations dans les domaines culturels et mémoriels. En mai 2021, Emmanuel Macron a reçu personnellement Pap Ndiaye dans son bureau de l’Élysée lorsqu’il recherchait un nouveau directeur pour le Musée de l’immigration. L’intellectuel l’a séduit raconte Le Figaro.

À tous ceux qui l’interrogent depuis cette nomination surprise, le chef de l’État martèle que sa boussole personnelle reste plus que jamais le discours qu’il a prononcé aux Mureaux, le discours d’hommage à Samuel Paty, le discours sur la République au Panthéon et la loi contre le séparatisme, dite de «défense des principes républicains». Le président, on le sait, aime s’occuper lui-même des nominations dans les domaines culturels et mémoriels.

À entendre le président, ce n’est donc pas lui qui bascule dans l’indigénisme ou la dénonciation d’un racisme systémique, c’est Ndiaye qui vient pour mettre en œuvre la pensée présidentielle. En se faisant simplement mieux comprendre par des catégories jusqu’alors hermétiques au macronisme.