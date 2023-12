Projet de loi immigration : "Une majorité ne peut être trouvée qu'entre Renaissance et LR", estime Sacha Houlié, qui présidera la CMP

"D'ici à lundi, il va y avoir des négociations qui sont âpres, difficiles", explique Sacha Houlié, député Renaissance et président de la Commission des lois.

"D'ici à lundi, il va y avoir des négociations qui sont âpres, difficiles", explique Sacha Houlié, député Renaissance et président de la Commission des lois, invité des "4 Vérités" de France 2, jeudi 14 décembre. C'est lui qui présidera la CMP. Un compromis est-il possible avec la droite ? "Une majorité ne peut être trouvée qu'entre Renaissance et les Républicains", précise le député.

Le camp présidentiel partira "incontestablement" avec un handicap après l'adoption d'une motion de rejet à l'Assemblée, qui a balayé la version amendée en Commission des lois sous la houlette de Sacha Houlié, a-t-il reconnu. Le texte qui sortira de la CMP sera, de ce fait, plus à droite. "Ceux qui ont voté la motion de rejet préalable à gauche ont joué la politique du pire", a-t-il dénoncé.