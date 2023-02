Prix des carburants : Emmanuel Macron souhaite un nouveau « geste » sur le diesel

Emmanuel Macron lors de sa visite au marché de Rungis, le 21 février 2023.

Lors de sa visite au marché de Rungis, débutée à 5h30 ce mardi matin, Emmanuel Macron a évoqué l’épineuse question des retraites et de la valeur travail. Interpellé par un homme au milieu des allées sur l’inflation et le coût du carburant, le président de la République, qui évoque une situation économique « très dure pour les jeunes », a affirmé : « On va essayer de faire un petit geste diesel, vous allez voir » .

Tout d’abord, le président estimé que l’État « fait déjà » un geste, « avec l’indemnité carburant ». Avant d’ajouter : « Je souhaite que le dialogue soit finalisé entre le ministère et avec les entreprises qui sont concernées, comme ça avait été fait l’année dernière sur les carburants avec des ristournes à la pompe qui avaient été faites par les entreprises comme Total, qu’il puisse y avoir à nouveau des gestes qui soient faits ». « C’est important dans une période où on a besoin d’accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent », a-t-il aussi souligné.

Pour l’Élysée, le but de cette visite était de rencontrer les « Français qui travaillent tôt ». « Le vrai débat qu’on doit avoir dans la société, c’est le travail », a assuré le chef de l’État lors de cette visite. « Dans l’ensemble, les gens savent qu’il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous », a également affirmé Emmanuel Macron.