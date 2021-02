Primaires du parti prodémocratie à Hong Kong : 47 personnes inculpées pour "subversion" par Pékin

Le professeur de droit et militant prodémocratie Benny Lai, à son arrivée au commissariat ce dimanche 28 février.

47 militants prodémocratie de Hong Kong ont été officiellement inculpés de "complot en vue de commettre un acte de subversion" en vertu de la loi sur la sécurité nationale, ce dimanche 28 février. Après s'être rendus dans des commissariats où ils avaient été convoqués, ils ont été arrêtés immédiatement, seront détenus toute la nuit pour une audience au tribunal lundi, et risquent la prison à vie s'ils sont reconnus coupables.

Ces militants sont poursuivis pour avoir organisé une primaire non officielle l'été dernier afin de choisir les candidats du mouvement au Conseil Législatif, afin que le camp démocrate parvienne à emporter la majorité pour la première fois. Finalement, de nombreux candidats choisis lors de cette primaire ont été disqualifiés par les autorités et le scrutin a été reporté à septembre 2021 pour cause de pandémie de Covid-19.

C'est la première fois que cette loi sur la sécurité nationale, que Pékin a imposée à Hong Kong en réponse aux mois de manifestations qui avaient agité la ville en 2019, est utilisée pour réduire au silence un si grand nombre de militants. Ce texte de loi, imposé fin juin 2020 par Pékin sans débat au sein du Conseil législatif (LegCo) de Hong Kong, vise à éviter quatre types de crimes : la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères.

Avec ces inculpations, toutes les voix de l'opposition hong-kongaise, même modérées, sont désormais soit en prison, soit en exil.

