Primaire de la gauche : Christiane Taubira estime que ses concurrents lui manquent de respect

Christiane Taubira

La Primaire populaire, « c'est une volonté citoyenne de rassemblement », a expliqué Christiane Taubira, invitée de France Info lundi matin.

« La démocratie, ce n'est pas un sentiment, ce sont des faits, près d'un demi-million de personnes ont décidé d'intervenir dans la campagne. » a-t-elle ajouté.

Interrogée pour savoir si elle était une candidate de plus à gauche, Christiane Taubira n'a pas apprécié : « Non, monsieur. Je suis une candidate de plus pour celles et ceux qui considèrent qu'un processus démocratique, ça ne vaut strictement rien du tout, qu'un demi-million de personnes qui s'inscrivent et votent, ça ne vaut rien du tout . Les choses sont simples. C'est un processus démocratique ».

Christiane Taubira a dénoncé le « manque de respect » de ses concurrents de gauche qui ne reconnaissent pas la légitimité de cette consultation : Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont tous décliné sa proposition de s'unir autour de sa candidature.