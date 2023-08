Prigojine refait surface dans une vidéo où il prétend se trouver en Afrique

Son sort était incertain, mais il en fallait plus pour qu'il disparaîsse. Le chef des mercenaires russes Wagner, Evguéni Prigojine, a refait surface dans une vidéo publié ce lundi. Il s'agit de sa première réapparition depuis qu'il avait acté la fin d'une éphémère mutinerie de son groupe paramilitaire contre les autorités de Moscou, à la fin du mois de juin. Il apparaît donc dans un enregistrement - probablement tourné en Afrique - publié sur les chaînes Telegram, médium de prédilection des Russes, affiliées au groupe Wagner. On peut l'y voir se mettant en scène en soldat, debout dans une zone désertique, en tenue de camouflage et un fusil à la main. Au loin, on aperçoit d'autres hommes armés et une camionnette.

Malgré la large diffusion de cette vidéo par plusieurs médias internationaux, aucun n'a pu affirmer sa date d'enregistrement ou la localisation du site où elle a été tournée.

Le dirigeant de Wagner y adopte un ton confiant, comme à son habitude, loin de ses ennuis sur sa terre natale, mais toujours patriote : "La température est de plus de 50 degrés - tout se passe comme nous le souhaitons. Le groupe paramilitaire Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents, et l'Afrique plus libre. Justice et bonheur - pour le peuple africain, nous faisons de la vie un cauchemar pour l'État islamique et Al-Qaïda et d'autres bandits", déclare Evguéni Prigojine dans la vidéo.

La vidéo semble destinée à des fins de recrutement, comme l'explique le chef, promettant que Wagner "continuera d'accomplir les tâches qui lui ont été confiées.", tandis que la vidéo est accompagnée d'un numéro de téléphone pour ceux qui veulent rejoindre le groupe. De fait, l'avenir de Wagner et d'Evguéni Prigojine paraît incertain depuis la brève mutinerie contre le commandement militaire russe à la fin du mois de juin que Prigojine a mené. Même si il n'y a pas eu de répression violente immédiate, la liberté exceptionnelle dont bénéficiaient les combattants de Wagner semble toucher à sa fin : le Kremlin a déclaré que lui et certains de ses combattants - qui ont participé à certaines des batailles les plus féroces de la guerre en Ukraine - partiraient pour la Biélorussi, tandis que les autres étaient placés devant le choix de rendre les armes pour rentrer chez eux ou intégrer directement l'armée russe.

Depuis, certains combattants de Wagner ont rejoint la Biélorussie et se sont attelés à former l'armée de ce pays pour le compte de son dictateur fragilisé, Alexandre Loukachenko. Des commentaires de Prigojine publiés fin juillet, semblent laisser entendre que Wagner se recentrerait sur l'Afrique, le chef étant même prêt à y accroître la présence de son groupe. Fin juillet, un message audio attribué à Evguéni Prigojine annonçait soutenir le putsch au Niger, considérant qu'il s'agissait d'une "lutte contre les colonisateurs. Wagner est d'une importance cruciale à Moscou en Afrique, puisqu'il permet au Kremlin de soutenir en sous-mains ses intérêts sans envoyer officiellement des forces. Depuis son arrivée sur le continent, Wagner s'est sutout fait remarquer pour son soutien aux dictatures, son pillages des ressources, ses exactions sur les civils et son opposition à la France.