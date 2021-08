Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand et Valérie Pécresse labourent discrètement la France en vacances

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse

lLs deux ténors ex-LR, sont tous deux lancés dans la course à l’Elysée

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, les deux ténors ex-LR, tous deux lancés dans la course à l’Elysée, ont choisi d’occuper le terrain durant les vacances, avec des stratégies et des enjeux différents. Dans la torpeur d’août, ils se livrent une compétition à distance constate Le Parisien.

Ils ont un même but : s’imposer comme la meilleure chance de la droite pour aller déjouer un duel Emmanuel Macron - Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022.