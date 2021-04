Présidentielle 2022 : Marine Le Pen tend la main à la droite conservatrice

Marine Le Pen

En 2017, c'est aux électeurs du premier que Marine Le Pen adressait une vidéo pour faire barrage à Emmanuel Macron, reprenant certains axes clés du programme de la France Insoumise.

Quatre ans plus tard, Marine Le Pen multiplie désormais les signaux à la droite conservatrice, dans un virage stratégique qui ne dit pas son nom souligne l'Express.

En une semaine, la présidente du Rassemblement National a accordé deux longues interviews à des médias de la droite radicale. D'un côté, le site de Valeurs Actuelles avec une heure d'entretien, diffusé jeudi 8 avril sur la chaîne Youtube VA+. Ses proches ont pourtant pesté, contre l'hebdo, accusé d'encenser François-Xavier Bellamy pendant les européennes de 2019, au détriment de la tête de liste maison, Jordan Bardella.

Et avant, le 2 avril elle s'expliquait sur 8 pages dans le mensuel l'Incorrect : ""Éric Zemmour vaut mieux que de devenir la Taubira du camp national, c'est-à-dire de m'empêcher d'être présente au second tour, ou, à tout le moins, de m'empêcher d'arriver en tête" et elle promet qu'elle stoppera l'immigration le lendemain du jour où elle prendra ses fonctions