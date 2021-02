Présidentielle 2022 : le programme LR critiqué par l'Institut Montaigne

Argent magique

François Ecalle, magistrat en disponibilité de la Cour des comptes, s'est intéressé au programme économique des Républicains en vue de l'élection présidentielle 2022, pour le compte de l'Institut Montaigne remarque Le Point.

Le verdict de François Ecalle est sans appel selon l'hebdomadaire qui a pu le consulter : "les mesures proposées par Les Républicains creuseraient encore un peu plus le trou abyssal dans les finances publiques alors que l'endettement de la France devrait dépasser 120 % du PIB fin 2020, soit plus de 20 points de plus qu'avant la crise du Covid. Le parti de la droite républicaine promet en effet 70 milliards d'euros de baisse des prélèvements obligatoires. En face, les recettes supplémentaires seraient limitées à 28 milliards. Un écart de… 42 milliards."

Lors de la présentation de ce programme des Républicains en décembre dernier, Le Point tirait déjà "Baisses d'impôts : les Républicains se convertissent à l'argent magique"