Présidentielle : plus de 800.000 personnes ont regardé le débat réunissant les candidats Les Républicains sur LCI

Débat candidats LR

La première confrontation entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin a rassemblé 838.000 téléspectateurs, soit 4,4% de PDA avec un pic à 1,1 million de téléspectateurs, lundi soir sur LCI indique la chaîne.

C'était la première confrontation entre les cinq candidats à l'investiture LR pour la présidentielle. Cet événement a permis à LCI d'être le leader des chaînes infos sur la soirée et de réaliser son record d'audience depuis février 2019.

Organisé par LCI en partenariat avec RTL et Le Figaro, le premier débat entre Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse, lundi 9 novembre, a été un peu plus animé qu’attendu (malgré sa durée : près de 3 heures 20 !) analyse le quotidien l'Opinion.

Grâce à Ruth Elkrief et David Pujadas, tous deux très punchy dans leur questionnement, on a pu percevoir les différences entre les cinq candidats au congrès LR, d’où sortira, le 4 décembre, le champion du parti pour la présidentielle.

Conscients que les adhérents de LR, eux, en ont assez des querelles intestines et des batailles d'ego, les cinq candidats (qui s'afficheront ensemble ce mardi pour rendre hommage au général de Gaulle ) se sont gardés de toute attaque personnelle ou coup bas… ajoutent Les Echos.