Présidentielle : les fans d'Eric Zemmour font déjà campagne pour lui sur les réseaux sociaux sans attendre de savoir s'il sera candidat

Eric Zemmour n'a pas encore annoncé su'il est candidat ou pas à la prochaine élections présidentielles, mais sur les réseaux sociaux ses fans n'ont pas attendu, et font déja campgne pour lui souligne Valeurs Actuelles.

Les groupes « Génération Z », « Les Amis d’Eric Zemmour » « Neurchi de Zemmour », « Femmes avec Zemmour », « La jeunesse avec Zemmour » et même « Les lycéens avec Zemmour » ont tous été créés depuis le début de l’année par des initiatives individuelles et témoignent de sa capacité à susciter l’engouement, à réveiller certaines passions endormies, à donner l’envie de s’engager et de militer pour lui.

Dès lors qu’il a commencé à laisser planer un doute sur une possible candidature, des pointures, de droite comme de gauche, dans les domaines économiques, politiques ou même numériques l’ont contacté pour lui apporter le soutien de leurs compétences.