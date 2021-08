Présidentielle : Eric Zemmour entretient l’espoir de ses fans une interview à Nice Matin, "Vous n'avez plus longtemps à attendre"

Eric Zemmour

"Il faut rassembler tous ceux qui veulent préserver la civilisation française menacée de mort." déclare le polémiste mais quand le quotidien Nice Matin l'interroge sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle, Eric Zemmour répond : « On verra à la rentrée ; vous n’avez plus beaucoup à attendre. »

Concernant ceux qui souhaitent sa candidature et prennent des initiatives, le polémiste reste prudent : "Je suis flatté que des gens me soutiennent et souhaitent que je me présente à la présidentielle. Mais je l’ai dit clairement : ce n’est pas moi qui ai encouragé ces listes. Je ne suis pas partie prenante de tout cela !".

Par ailleurs Zemmour reprend ses thèmes habituels comme "le grand remplacement" : "Il ne faut pas avoir peur de cette expression. Il y a un processus de remplacement de la population à partir du moment où il y a trop d’immigrés qui ne s’assimilent plus. C’est inévitable. En Algérie, on renvoie les Africains sans ménagement."