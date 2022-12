Aurélien Pradié

Aurélien Pradié a terminé troisième du premier tour de l'élection à la présidence des Républicains. A 36 ans, il y voit le "début d'un long chemin" comme il l'explique dans une interview au Figaro.

"Ce premier tour est pour moi une étape et une très belle réussite. Je n’étais ni président de groupe ni ancien candidat à la primaire. Pourtant, nous avons réussi à perturber le match installé, et un quart des adhérents nous ont fait confiance" ajoute le député LR du Lot.

"Je ne donnerai aucune consigne de vote. Moi-même, je choisirai dans le secret de l’isoloir. Certains ont fait courir le bruit selon lequel nous aurions négocié un deal avant le premier tour. Ils pensent que nous leur ressemblons! Mais ils n’ont rien compris, ni à l’histoire qui s’est écrite ni à ce que je suis. Nous défendons des idées, des valeurs. On ne peut pas dire qu’on veut faire de la politique autrement et continuer comme avant. Je laisse donc les adhérents libres de leur choix et je leur fais confiance." déclare Aurélien Pradié dans Le Figaro.