Présidence de LR : duel entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau au second tour

Les militants ont massivement voté avec un taux de participation élevé supérieur à 72%.

Eric Ciotti ou Bruno Retailleau ? Ce sera l'affiche du second tour pour la présidence de LR. Après une campagne de plusieurs mois pendant laquelle Éric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau se sont déplacés à travers toute la France, 66 216 militants ont voté. Éric Ciotti est arrivé en tête avec 42,73% des suffrages, soit 28 297 voix. Quant à Bruno Retailleau, il a récolté 34,45% des suffrages, soit 22 815 voix. Aurélien Pradié finit troisième avec 22,29% des voix,soit 14 765 voix. Les trois candidats et leurs soutiens ont été prévenus via la présidente par intérim, Annie Genevard. Xavier Bertrand a déjà affirmé qu'il soutiendrait Bruno Retailleau au second tour, le "meilleur garant de l'unité du mouvement".

Mais le week-end n'a pas été facile pour le parti de droite. Publié samedi 3 décembre, un sondage Cluster17 pour Le Point a révélé que 72 % des Français estimaient que Les Républicains n'avaient pas d'avenir politique. Aujourd'hui, c'est l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy qui a rappelé qu'il était nécessaire pour LR de pactiser avec la majorité présidentielle.