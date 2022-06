Présidence de la Fédération française des sports de glace : Nathalie Péchalat qualifie l'élection « d'honte intersidérale » après sa défaite

Nathalie Péchalat a été battue samedi pour la présidence de la Fédération des sports de glace (FFSG).

Nathalie Péchalat a qualifié samedi de « honte intersidérale » l'élection à la tête de la Fédération française des sports de glace (FFSG) de son adversaire Gwenaëlle Noury.

« C'est la honte intersidérale pour l'ensemble des sports de glace, on revient à un autre système de valeurs, à un autre fonctionnement, à d'autres méthodes qui ne sont pas les miennes », a réagi Nathalie Péchalat, auprès de quelques journalistes.

Nathalie Péchalat avait assuré ces derniers jours que sa seule concurrente, Gwenaëlle Noury, était téléguidée par l'ancien président de la FFSG Didier Gailhaguet, qui avait démissionné au printemps 2020 après avoir été accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viols et agressions sexuelles.

Gwenaëlle Noury a donc remporté 52,3% des suffrages, contre 47,7% à Nathalie Péchalat. 136 clubs sur 161 ont voté (dont 70 par procuration). L'assemblée générale, qui se tenait au siège du Comité national olympique sportif français (CNOSF) s'est achevée dans la confusion, selon des informations du Figaro.

Pour Nathalie Péchalat, double championne d'Europe de danse sur glace, ce résultat est « une humiliation pour le travail mené depuis deux ans et dieu sait que cela été compliqué et intense, en terme d'énergie et de temps ».

A la question de savoir si elle allait restée licenciée à la FFSG, elle a répondu qu'elle « n'a pas eu le temps de réfléchir ».