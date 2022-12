Char russe

Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré qu'entre 10 000 et 13 000 soldats ukrainiens étaient morts note la BBC.

Ni l'Ukraine ni la Russie ne publient des chiffres précis sur le nombre de victimes, et les commentaires de M. Podolyak n'ont pas été confirmés par l'armée ukrainienne.

En juin, Mykhailo Podolyak a déclaré qu'entre 100 et 200 soldats ukrainiens mouraient chaque jour.

Dans une allocution vidéo mercredi, la chef de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a déclaré que 100 000 soldats ukrainiens avaient été tués. Cependant, un porte-parole de la Commission européenne a précisé plus tard qu'il s'agissait d'une erreur, et que le chiffre faisait référence aux personnes tuées et blessées.