Près d’un Français sur deux a l’intention de suivre les matchs de la Coupe du monde de football mais 61% de Français auraient été favorables à un boycott de la compétition par la France

Les joueurs de l'équipe de France de football s'apprêtent à disputer la Coupe du monde au Qatar.

Alors que les fans de ballon rond attendent avec impatience le début de la Coupe du monde au Qatar, l’institut Ifop-Fiducial a réalisé un sondage pour Sud Radio sur les perceptions des français vis-à-vis de cet événement sportif.

Selon cette étude, près d’un Français sur deux (48%) a l’intention de suivre les matchs de la Coupe du monde de football. Les passionnés de football sont les plus enclins à suivre l'événement (92%) que les Français non intéressés par le football (24%).

Sur la question sensible de l’engagement politique ou de la dénonciation des dérives lors de l’organisation de la compétition et de la construction des stades, les Français interrogés considèrent très largement que le sport doit rester un terrain neutre, sans influence politique pour unir les nations (85%) et qu’il est bénéfique d’organiser de grands évènements sportifs en dehors de l’Europe ou de l’Amérique (63%).

Les Français ont exprimé leur défiance vis-à-vis du Qatar. 78% d’entre eux pensent que c’est une erreur d’organiser la Coupe du monde au Qatar (dont 89% auprès des 65 ans et plus) et 52% ne font pas confiance à l’émirat pour bien organiser la Coupe du monde (61% parmi les 18-24 ans).

Une majorité de Français (61%) auraient été favorables à un boycott par la France de la Coupe du monde. Les personnes « très intéressées par le football » sont une minorité dans ce cas (44%).

Parmi les raisons citées pour ce boycott figurent la maltraitance des travailleurs étrangers (77%) ou bien encore les inégalités entre hommes et femmes au Qatar (39%) et l’interdiction de l’homosexualité au Qatar (11%).

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1012 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 9 novembre 2022.