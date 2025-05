LA HAINE PROGRESSE

Préjugés, électoralisme, « Palestinisme » : la Belgique face au spectre d’un antisémitisme enraciné

Un rapport de l’Institut Jonathas, appuyé par un sondage Ipsos, révèle une banalisation préoccupante de l’antisémitisme en Belgique, bien plus ancrée qu’en France selon plusieurs indicateurs. Préjugés tenaces, adhésion massive au discours antisioniste, instrumentalisation de la cause palestinienne à des fins électorales : le document pointe une dérive inquiétante de la société belge, nourrie par un silence politique et médiatique persistant.