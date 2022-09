Pour Yannick Jadot la mise en retrait de Julien Bayou est "anormale"

Yannick Jadot

Invité de BFMTV/RMC ce vendredi matin, Yannick Jadot, l'ancien candidat des Verts à l'élection présidentielle; a expliqué que la mise en retrait de Julien Bayou, accusé de violence psychologique via Sandrine Rousseau, n'était pas normale.

"A un moment donné, il a été mis en retrait du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. La décision a été prise pour donner de la sérénité à la cellule d'écoute mais cela apparaît comme une sanction. Et là, vous avez raison, cette sanction, elle n'est pas normale. A partir du moment où la cellule n'a pas rendu son travail, on a pas à sanctionner quand il n'y a pas de dépôt de plainte, quand on ne sait pas de quoi la personne est soupçonnée ou accusée, et que cette personne n'a pas pu se défendre. Il ne devrait pas être sanctionné. Dans le jeu médiatique cela a été une sanction." a déclaré Yannick Jadot.

Yannick Jadot semble avoir changé d'avis. Car dimanche dernier, comme le souligne Le Figaro, "l'ancien candidat à la présidentielle estimait sur le plateau du Grand Jury qu'«il serait bon qu'il quitte ses fonctions de coprésident du groupe à l'Assemblée nationale et qu'on accélère sa mise en retrait du secrétariat national du parti»".