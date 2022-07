Pour Xavier Bertrand, les députés LR ne doivent pas être dans le camp des bloqueurs face au gouvernement

Xavier Bertrand

Qand Le Point lui demande quelle doit être l'attitude des députés LR face au gouvernement, Xavier Bertrand répond : "Ne pas être dans le camp des bloqueurs. Le sujet n'est pas de savoir si ce quinquennat sera réussi pour M. Macron, mais s'il sera utile aux Français. Nous faisons face à deux risques : celui d'une crise politique majeure, mais aussi celui de l'immobilisme."

Selon Bertrand : "Une mécanique infernale s’est mise en place, dont Emmanuel Macron est responsable, il a joué avec le feu. De plus, la stratégie du costard-cravate des députés FN (sic) est très efficace. Elle ne vise plus à dédiaboliser, mais à les notabiliser. Empêcher la victoire des extrêmes continuera à être mon combat pour les années qui viennent. »"

Xavier Bertrand considère, par ailleurs, que le parti Les Républicains n’est pas mort mais se veut lucide : « Arrêtons de faire croire qu’on a gagné les élections ! Nous avons perdu la présidentielle avec moins de 5 % et quasiment divisé par deux notre groupe à l’Assemblée. Notre score doit rester une anomalie dans l’histoire de la droite. Je me battrai pour qu’elle ne joue jamais les supplétifs et qu’elle redevienne une force centrale. »