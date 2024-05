Pour Maud Bregeon, la députée Renaissance, « il y a parfois un lien entre insécurité et immigration »

La députée Renaissance, Maud Bregeon, était l'invitée de Cnews ce lundi 27 mai 2024.

Le 12 mai dernier, la candidate du camp présidentiel aux élections européennes, Valérie Hayer déclarait dans le « Grand Rendez-vous » sur Europe 1/CNews/Les Échos « Je n’essentialise pas les gens. Je ne fais pas de lien, comme le fait le Rassemblement national, entre l’immigration et la délinquance ».

Cette prise de position a été contestée ce lundi matin par la députée Renaissance Maud Bregon alors qu’elle était invitée d’Europe 1 et Cnews. En effet, l’élue des Hauts-de Seine a estimé qu’« il y a aujourd’hui en France, pas tout le temps mais parfois, un lien entre insécurité et immigration ». « Il faut être aveugle pour affirmer le contraire », a-t-elle déclaré tout en précisant que « ça ne signifie pas qu’on essentialise les gens ».

Elle a appelé à « regarder les choses en face » après l'attaque au couteau survenue ce dimanche à Lyon par un individu marocain sous obligation de quitter le territoire français (OQTF). Ce dernier a depuis été admis dans un hôpital spécialisé pour des troubles psychiatriques et sa garde à vue a été levée ce lundi. Si Maud Bregeon vient contredire sa propre candidate aux européennes, elle assure qu’elle se fait le simple relais d’Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin Gérald Darmanin. « Le président de la République l’a dit. Le ministre de l’Intérieur l’a dit », a argué l’élue macroniste.

Pourtant, lors d’un entretien accordé à France 2, le 26 octobre 2022, le chef de l’État s’était refusé à établir tout « lien existentiel entre l’immigration et l’insécurité ». Il avait toute fois nuancé son propos en précisant : « Aujourd’hui, quand on regarde la délinquance par exemple à Paris, où on a une forte concentration [...] de cette immigration illégale, oui, elle est très présente dans les faits de délinquance ». En août 2022, Gérald Darmanin s’était essayé à la même pirouette. « Le petit-fils d’immigrés que je suis ne fait pas le lien entre immigration et délinquance » avait-il d’abord expliqué. Avant d’estimer qu’« il serait idiot de ne pas dire qu’il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées. »

Les adversaires des macronistes n’ont pas hésité à pointer les incohérences de la majorité présidentielle. « Il faudrait vous mettre d’accord avec Valérie Hayer. Décidément, les macronistes dirigent cette campagne comme ils dirigent la France », a ainsi raillé Thomas Ménagé, un député du Rassemblement national (RN). « En général à la fin de la dérive, il y a un naufrage », a quant à lui philosophé olivier Faure, le premier secrétaire du PS.

Disruptive, la sortie de Maud Bregeon a fait réagir jusque dans son propre camp. « Dans le cas présent on a surtout un lien entre passage à l’acte et profil psy », lui a rétorqué sur X, Éric Bothorel, député Renaissance, alors que la préfète du Rhône a évoqué hier soir un « profil psychiatrique lourd » au sujet du suspect de l’attaque dans le métro de Lyon.