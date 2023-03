Pour les Nations unies, l'Afghanistan est le pays "le plus répressif" pour les femmes

En novembre, les talibans ont interdit aux femmes d'entrer dans les parcs, jardins, salles de sport et bains publics.

Les Nations unies ont appelé les talibans mercredi, pour la Journée internationale des femmes, à "immédiatement" mettre fin aux "restrictions draconiennes" prises à l'encontre des droits des femmes en Afghanistan, "pays le plus répressif" au monde dans ce domaine. "L'Afghanistan sous les talibans reste le pays le plus répressif au monde en ce qui concerne les droits des femmes", a dénoncé dans un communiqué Rosa Otounbaïeva, cheffe de la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua). "Il a été navrant d'assister à leurs efforts méthodiques, délibérés et systématiques pour écarter les femmes et les filles afghanes de la sphère publique", a-t-elle poursuivi.

Depuis leur arrivée au pouvoir en août 2021, les talibans ont multiplié les mesures liberticides à l'encontre des femmes. L'accès à l'université leur est interdit, comme celui à l'école secondaire. Elles ont aussi été exclues de nombreux emplois publics, ou sont payées une misère pour rester à la maison. Elles n'ont pas le droit de voyager sans être accompagnées d'un parent masculin et doivent se couvrir intégralement lorsqu'elles sortent de chez elles.

En novembre, les talibans leur ont également interdit d'entrer dans les parcs, jardins, salles de sport et bains publics. "Le fait de confiner la moitié de la population du pays chez elle dans le cadre de l'une des crises humanitaires et économiques les plus graves au monde est un acte colossal d'automutilation nationale", ont déploré les Nations unies.

À Lire Aussi

Égalité femmes hommes : cette erreur que les néo-féministes commettent si souvent