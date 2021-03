Les temps sont durs quand on a 20 ans comme dirait l'autre et surtout lorsque l'on est étudiant. Pour atténuer les effets de la crise sanitaire et désormais économique, la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé le gel des droits d'inscription à l'université pour la rentrée 2021. Il s'agit d'une des mesures pour aider les étudiants qui connaissent de grandes difficultés.

Concernant les résidence universitaires dans les Crous, la ministre a annoncé "le gel des loyers des résidences Crous" "parce que l'on n'est pas encore sûr que cet été sera tout à fait normal pour les emplois étudiants". Les loyers n'augmenteront donc pas avec l'inflation, ce qui est une bonne nouvelle pour tous les locataires de ces logements souvent employés dans des secteurs durement touchés par la crise.

La ministre a également annoncé vouloir un retour en force prochainement du "présentiel" à l'université. Auojurd'hui, les étudiants ne peuvent aller en cours une fois par semaine. Elle affirme son "bon espoir" d'augmenter la jauge sans pour autant fixer une date.