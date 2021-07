Pour l'un des cofondateurs de BioNTech, l'obligation vaccinale serait contreproductive

Alors que le Président de la République s'apprete à s'exprimer ce soir sur la suite de l'épidémie, des questions se posent sur la suite des mesures à adopter pour la contrer. Et pour faire face au variant Delta, un thème revient souvent : l'obligation vaccinale.

Interrogés dans Les Échos, Özlem Tureci et Ugur Sahin, les deux hommes derrière la pépite Allemande BioNTech, semblent ne pas valider cette stratégie. Selon M. Sahin, la vaccination relève de la «responsabilité individuelle» et il pousuit en établissant qu' "en tant que médecin et scientifique, la rendre obligatoire pourrait avoir l'effet inverse». À l'opposé, il propose une solution basée sur la transparence et la pédagogie afin de montrer tous les bienfaits de la vaccination. Leur vaccin semble d'ailleurs présenter selon lui "d'environ 89% contre la maladie symptomatique du variant Delta, deux semaines après la vaccination complète». Même si les anticorps perdent en efficacité avec le temps la protection donnée «cellules T est beaucoup plus stable. Elle est là pour durer plus longtemps, peut-être même pendant des années» assure-t-il.

Afin d'adapter leur vaccin et de le rendre plus efficaces contre les nouveaux variants, ils ont conçu un lot de vaccin "adapté" au variant en 'quelques semaines". Avec un tel processus ils comptent fabriquer un nouveau produit "dans les cent jours" avec un début des essais cliniques "en août".

