Pour Éric Woerth, "La barrière avec le Rassemblement national est infranchissable"

Éric Woerth

"La barrière avec le Front national ou le Rassemblement national est infranchissable", a déclaré sur franceinfo Éric Woerth, député LR de l'Oise, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, après les propos tenus par Guillaume Peltier.

"Dans un parti politique, surtout quand on est numéro 2 quand on est dans la même direction, il faut tenter de jouer la collégialité avant de faire des propositions et soumettre l'ensemble des propositions à ses pairs. Sinon ce sont des propositions personnelles, mais il n'y a jamais de proposition personnelle quand on est responsable d'un parti." ajoute Woerth.

"J'ai entendu les appels à la démission. Tout ça, c'est tellement ridicule" conclut Woerth qui déplore que l'on ne redise pas "ce qu'est LR, ce que pense LR sur beaucoup de sujets existentiels" (...) "On est souvent absents du débat pas parce qu'on ne travaille pas".