Pour Bruno Retailleau, le meurtre du père Olivier Maire est "un concentré de l'impuissance de l'État"

Le sénateur de la Vendée qui a annoncé être candidat à la primaire des Républicain pour élire le prochain candidat à la Présidentielle de 2022 s'est exprimé sur la mort du père Olivier Maire. Il a indiqué qu'il serait présent aujourd'hui aux obsèques à la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre car il "le connaissais bien et parce que j'aimais sa façon de voir les choses". Il ajoute que cette situation est le "drame de la charité, d'un prêtre qui est allé au bout de cette très belle vertu" et qu'elle est le résultat "d'une chaîne d'irresponsabilités et de défaillances" dont il faudra "tirer toutes les leçons".

Il conclut en pointant le vériable "fiasco judiciaire" de l'affaire car "si la première obligation de quitter le territoire avait été exécutée il y a quelques années, il n'y aurait pas eu d'incendie à la cathédrale de Nantes et le père Olivier Maire serait toujours en vie".