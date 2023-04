Popularité : un sondage «brutal» pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, président de la République.

Emmanuel Macron au plus bas. Alors que le président de la République a fêté les un an de son second mandat, un nouveau sondage vient montrer l'impopularité du chef de l'Etat auprès des Français. L’institut Odoxa a analysé les qualificatifs que les citoyens peuvent prêter à Emmanuel Macron et le bilan est terrible, tant en niveau qu’en évolution depuis un an, selon un sondage réalisé pour Public Sénat et la presse régionale.

Concrètement, si les Français trouvent toujours le président « dynamique » (55 %), ils sont de plus en plus nombreux à estimer qu’il est « brutal » (65 % ; +16 points depuis son élection) et qu’il n’est « pas sympathique » (70 % en hausse de 14 points). Ils sont de moins en moins nombreux à le juger « compétent » (36 % ; -13 points). Surtout, ils sont quasi unanimes à penser qu’il n’est ni « ouvert au dialogue » (80 %), ni « proche des préoccupations des Français » (82 %).

