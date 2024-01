Polémique Oudéa-Castéra : la ministre de l’Education nationale a présenté des « excuses » aux enseignants dans l’ancienne école de son fils

Amélie Oudéa-Castéra a été huée et sifflée à son arrivée mardi à l’école publique Littré.

La ministre de l’Education nationale, Amélie Oudéa-Castéra, au cœur d’une polémique liée à la scolarisation de ses enfants, a été huée et sifflée à son arrivée mardi à l’école publique Littré, d’où elle avait retiré son fils aîné pour le mettre dans le privé.

La ministre est arrivée aux alentours de 11 h 45 avant de pénétrer sans un mot dans l’établissement scolaire situé dans une rue étroite du VIe arrondissement de Paris.

Elle a été accueillie par un concert de huées, de sifflets et de casseroles par une trentaine de personnes manifestant « pour la défense de l’école publique » qui scandaient « de l’argent public pour l’école publique ».

A sa sortie, une heure plus tard, la ministre a indiqué avoir présenté ses excuses et souligné qu’elle « devait » ces « excuses » pour avoir « blessé » les enseignants et qu’elle « regrettai (t) de les avoir cités nommément » devant la presse lorsqu’elle avait évoqué, vendredi dernier, les « paquets d’heures » « pas sérieusement remplacées » dans le public.

Nommée jeudi à la tête d’un super ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse, des Sports et des JO, la ministre est sous le feu des critiques depuis des propos tenus vendredi à l’issue d’un déplacement avec le Premier ministre Gabriel Attal.

Son choix d’inscrire ses trois fils à l’école Stanislas et sa défense sur les « paquets d’heures pas sérieusement remplacées » dans le public ont provoqué de vives critiques.