Polémique Guillaume Meurice : Gérard Larcher estime que « la limite du respect et de la dignité a été franchie »

Gérard Larcher est revenu sur la polémique suite aux propos de l’humoriste Guillaume Meurice sur France Inter.

Gérard Larcher, le Président du Sénat, était l’invité de France Inter ce mercredi. Il a notamment été interrogé sur la marche de dimanche contre l'antisémitisme. Lors de cette interview, Gérard Larcher est aussi revenu sur la polémique suite aux propos de l’humoriste Guillaume Meurice sur France Inter.

Dans un sketch diffusé le 29 octobre, Guillaume Meurice avait comparé le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, à un « nazi sans prépuce ».

Gérard Larcher a évoqué cette polémique lors de son interview ce mercredi :

« Permettez-moi de vous dire au préalable un mot sur les propos d’un humoriste sur votre antenne. Ce n’est pas un débat sur la liberté d’expression et il n’est pas question pour moi de remettre en cause la rédaction de France Inter et le service public. Je pense, comme la directrice de France Inter, que la limite du respect et de la dignité a été franchie ».

Le Président du Sénat a précisé que Laurent Lafon, le président de la commission de la culture et de l’éducation de la Chambre Haute, avait saisi l’Arcom à propos du sketch de Guillaume Meurice.

Gérard Larcher a indiqué que l’Arcom « devrait statuer dans les prochains jours » sur l’affaire Guillaume Meurice.