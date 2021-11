PMA pour toutes les femmes : embouteillage dans les centres débordés par les demandes

Hôpital

Trois mois après son vote et un mois après la publication de ses décrets d’application, les prises en charge des femmes seules et des couples de femmes débutent timidement. En cause, un afflux de nouvelles demandes qui n’avait pas été anticipé selon Le Monde.

"Alerté sur l’explosion des nouvelles demandes, estimées à 3 500 en 2021, contre 1 000 attendues, le ministère de la santé a annoncé mi-septembre une enveloppe budgétaire complémentaire, de 8 millions d’euros, assortie d’un objectif : réduire les délais d’attente à six mois pour tous les futurs parents sollicitant une PMA avec don – il était de six à dix-huit mois selon les centres avant l’entrée en vigueur de la loi." ajoute Le Monde.

« On est face à un raz-de-marée, avec des standards téléphoniques sans cesse occupés, des files d’attente qui s’allongent et beaucoup de centres n’ont pas encore le personnel nécessaire pour faire face », résume Catherine Guillemain, présidente de la fédération des 31 centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (Cecos) citée par Le Monde.