Plus de trois-quarts des Français interrogés déclarent s’intéresser à l'élection présidentielle

Valérie Pécresse

Après la déclaration de candidature d’Éric Zemmour et la désignation de Valérie Pécresse à l’issue du Congrès des Républicains, l’intérêt manifesté par les Français pour l’élection progresse légèrement : plus des trois-quarts d’entre eux déclarent s’y intéresser (76%). C’est 3 points de plus qu’en novembre selon une enquête BVA pour Orange et RTL

L’intention de participation progresse dans des proportions identiques: 73% des électeurs interrogés déclarent à ce jour une intention certaine d’aller voter au premier tour de l’élection présidentielle, contre 70% le mois dernier (+3). Ce niveau est très proche de celui que nous mesurions à la même période il y a cinq ans (72% d’intention de participation dans une enquête BVA en décembre 2016 pour une participation finale réelle de 77,8%).

Valérie Pécresse apparaît créditée de 17% des intentions de vote, ce qui la place en 2ème position, devançant d’une très courte tête la candidate du Rassemblement National.

La progression sde Pécresse se fait au détriment des intentions de vote en faveur d’Eric Zemmour et de Marine Le Pen notamment. Dans le même temps, forte de son image plus « centriste », elle parvient également à mordre un peu sur l’électorat d’Emmanuel Macron