Plus de 80% des Français interrogés favorables au plan de déconfinement, mais 44% des moins de 25 ans craignent un rebond de la pandémie

La levée progressive des restrictions en mai et juin est plébiscitée selon une enquête OpinionWay-Square pour « Les Echos » et Radio classique. Plus de huit personnes interrogées sur dix sont favorables à l'extinction du couvre-feu, à la fin des interdictions de déplacement comme à la réouverture des commerces « non essentiels », des terrasses, espaces culturels et établissements sportifs.

Mais près de 40% des Français esont inquiets face à la pandémie : "39 % pensent qu'elle « va rebondir » et 35 % qu'elle va se maintenir « au même niveau ». La crainte d'une recrudescence est particulièrement élevée chez les moins de 25 ans (44 %)."

Si son plan de déconfinement est plebiscité, le gouvernement est loin de faire l'unanimité : " 57 % des sondés jugent que le gouvernement a « mal préparé » ce déconfinement et même 20 % qu'il l'a « très mal préparé »."