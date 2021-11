Plus de 80 commerces pillés en Guadeloupe

Guadeloupe

Patrick Vial-Collet, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe parle de "guérilla"

"C'est durant la nuit que nous avons des jeunes casseurs, une vraie guérilla, qui pillent des entreprises et profitent de la nuit pour s'attaquer aux biens matériels des entrepreneurs", déplore Patrick Vial-Collet, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe sur France Inter.

"On a une situation assez insurrectionnelle au moment où je vous parle", explique Patrick Vial-Collet, qui affirme que "ce n'est pas un mouvement social et de grève, il n'y a quasiment aucun gréviste : au départ il y avait un mouvement, qui s'est affaibli. Nous n'avons pas de grévistes dans les entreprises privées, et le syndicat UGTG a lancé un appel à piller les entreprises", selon lui - l'UGTG est le principal syndicat de Guadeloupe.

"Plus de 80 commerces ont été pillés, la première nuit a été extrêmement difficile, des personnes auraient pu mourir dans les incendies", selon Patrick Vial-Collet. "Les bijouteries sont les premieres prises pour cible, avec les magasins de sport, de bricolage : tout ce qui permet aux émeutiers de prendre du matériel et de le revendre",