Plus de 1300 élus appellent à voter pour Valérie Pécresse à l'occasion du Congrès LR

Valérie Pécresse

Valérie Pécresse est désormais soutenue par 1300 élus, signataires d'une tribune signalée par Le Figaro.

Parmi les signataires, on trouve une cinquantaine de parlementaires, dont l'eurodéputé Brice Hortefeux, le sénateur Roger Karoutchi, et le député Guillaume Larrivé, ainsi que plusieurs centaines d'élus locaux (maires, conseillers municipaux, départementaux et régionaux).

Ils déclarent soutenir sans réserve la candidature de Valérie Pécresse "Parce qu'elle est une femme d'expérience, dont les Français connaissent l'engagement sans faille au service de l'État" "Parce qu'elle a le courage de dire et la volonté de faire ; Parce qu'elle a fait la preuve de sa compétence dans l'action, de sa capacité à mener des réformes ambitieuses et à rassembler toutes les forces vives que compte une région comme l'Ile-de-France ;

Parce qu'elle n'est pas dans le "plaire", mais dans le "faire" ; Parce qu'elle est prête à présider la France"

"Nous sommes déterminés à faire gagner la droite républicaine, à réunir les Français autour d'une femme et d'un projet aussi moderne qu'ambitieux." ajoutent les signataires.