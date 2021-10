Pluie d'hommages à Bernard Tapie après son décès

Bernard Tapie est décédé ce dimanche 3 octobre 2021.

Chef d’entreprise, député, ministre, président de club de football, chanteur, acteur... Comment définir Bernard Tapie, l'homme aux multiples vies ? Après cinquante ans de présence dans la vie publique, il est décédé ce dimanche, a annoncé sa famille, "paisiblement", des suites de son cancer de l’estomac dont il était atteint depuis 2017.

"Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer", précise le communiqué envoyé à au journal local la Provence, dont il était l'actionnaire majoritaire.

Une chapelle ardente en hommage à Bernard Tapie sera dressée cette semaine au stade Vélodrome, berceau de l'équipe de l'OM dont il fut président, avant des obsèques à la cathédrale de la Major.

Depuis cette annonce, les hommages se succèdent. Benoit Payan, maire de Marseille, a été un des premiers à réagir : "C’est avec une profonde tristesse que j'apprends son décès. Il fait partie de l’histoire de Marseille, l’histoire de nos plus grandes émotions collectives, celles qui ont marquées notre ville, notre club et ses supporters. L’histoire d’une étoile lors d’une nuit Européenne." Bernard Tapie "laissera un grand vide dans le coeur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club", a écrit de son côté l'Olympique de Marseille.

Christian Estrosi, maire de Nice, a rendu hommage à son ami : "Il était pour moi un exemple de dépassement de soi. Au travers de cette force incroyable, il nous aura donné, à tous, une extraordinaire leçon de vie malgré l'acharnement qu'il a subi de toute part. Un véritable phœnix."

Emmanuel et Brigitte Macron ont rendu hommage à Bernard Tapie, "dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français". "Cet homme qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu'à ses derniers instants", peut-on lire dans le communiqué de l'Elysée.

Pour le Premier ministre, Jean Castex, "la première image qui me vient c'est celle du combattant, pour ses idées, ses convictions. Il a toujours été très engagé contre l'extrême droite, mais surtout pour des causes, son club, sa ville, l'entreprise aussi. Bref un homme très engagé qui a tout donné et je crois qu'on l'a vu aussi contre la maladie. Il a lutté pied à pied, comme le combattant qu'il a toujours été. Je m'incline à la mémoire de Bernard Tapie», a déclaré le chef du gouvernement à la presse."

Nicolas Sarkozy a salué la "passion intacte", "l'énergie indomptable" et la "grande empathie pour les gens" de Bernard Tapie. "Tout au long de sa cruelle maladie, il aura donné à chacun une leçon de courage et de dignité. Carla et moi pensons aujourd'hui à son épouse qui compta tellement pour lui et à ses enfants qui l'ont entouré jusqu'à la dernière seconde", a réagi l'ancien président.

Les hommages couvrent l'ensemble du spectre politique. Même son ennemi de toujours, Jean-Marie Le Pen, a écrit un message : "On a parlé et on parle encore des 'années Tapie', c'est dire le caractère exceptionnel de sa personnalité, je salue sa mémoire."