Plainte du mouvement HLM contre Eric Zemmour qui a qualifié les HLM de «terres d’islamisation»

Marianne Louis

L’Union sociale pour l’habitat (USH) a décidé de porter plainte auprès du procureur de la République contre Eric Zemmour signale Le Figaro

«On ne peut pas accepter de voir 11 millions de nos concitoyens (logés dans des HLM, NDLR) rabaissés à ce qu’a dit Monsieur Zemmour», a réagi Marianne Louis, sa directrice générale sur RMC qui n’a pas encore décidé sur quel motif la plainte portera.

Eric Zemmour a, par ailleurs, réaffirmé sa volonté, s’il était élu en avril prochain, de supprimer la loi qui impose 25% de logements sociaux aux communes (de plus de 1500 habitants en Île-de-France et plus de 3500 pour les autres régions) dite «SRU» (Solidarité et renouvellement urbain) et de réserver les HLM aux Français ajoute Le Figaro.