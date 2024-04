Philippe Martinez estime qu’Emmanuel Macron est « grandement responsable » d’avoir fait monter le Rassemblement National

Philippe Martinez a critiqué Emmanuel Macron pour sa stratégie vis-à-vis du Rassemblement national.

Philippe Martinez était l’invité de C L’Hebdo diffusé ce samedi sur France 5. Lors de son interview, l’ancien secrétaire général de la CGT a estimé que le président de la République avait une part de responsabilité dans la popularité actuelle de la droite nationaliste. Emmanuel Macron « est en partie grandement responsable » de la montée du Rassemblement National, a déploré Philippe Martinez.

L’ancien leader de la CGT a rappelé que le Président avait déclaré que « lors de la première élection : « c’est moi qui ferai reculer le Front national » », alors que « ce sont eux qui sont placés en tête des sondages aux élections européennes ».

Philippe Martinez estime qu’Emmanuel Macron a eu tort de parler de la « préférence nationale » et qu’il a commis une deuxième erreur avec la loi immigration « qui là aussi fait le jeu de la droite extrême ».

Lors de cette interview sur France 5, Philippe Martinez a critiqué la politique sociale de la majorité présidentielle, d'après Le Figaro :

« Le gouvernement et le président de la République essaient toujours d'opposer ceux qui n'ont pas grand-chose avec ceux qui n'ont rien du tout. Par contre, quand un PDG d'une grande marque automobile gagne plusieurs dizaines de millions d'euros, personne ne dit rien… Les chômeurs, on les traite de fainéants. Moi je ne connais pas de chômeur professionnel. Les retraités sont aussi payés à rien faire et les fonctionnaires ne travaillent pas beaucoup », a confié Philippe Martinez en évoquant la prochaine réforme de l'assurance chômage qui va durcir les règles d'obtention pour favoriser le retour à l'emploi.