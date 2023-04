Agence nationale de sécurité de l’alimentation, de l’environnement et du travail Pesticides : Un tiers de l'eau potable en France contaminée par des résidus du pesticide chlorothalonil

Jeudi 6 avril 2023, l’Agence nationale de sécurité de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) annonce dans un rapport avoir détecté des traces de résidus de chlorothalonil, partout dans l’eau potable de l’Hexagone. Ce pesticide a été interdit en Europe en 2019, après 50 ans d'utilisation et a été classé comme "cancérigène probable". Il était utilisé dans la lutte contre le développement des champignons et des moisissures sur les cultures comme sur les produits industriels.

Selon l’Anses, limite de qualité ne signifie pas danger. "Cette limite réglementaire est un indicateur de qualité : lorsque ce seuil est dépassé, cela veut dire que la qualité de l’eau distribuée au robinet se dégrade. En revanche, la limite de qualité de l’eau pour les pesticides ne constitue en aucun cas un seuil de risque pour la santé des consommateurs, car elle n’est pas élaborée sur la base de la toxicité des substances", indique-t-elle.