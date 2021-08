Passe sanitaire : le nombre de tests explose et le rythme de la vaccination diminue

Le nombre de tests a été boosté par l'extension du pass sanitaire.

L’annonce, le 12 juillet par Emmanuel Macron, de la mise en place d'un passe sanitaire avait permis de booster la campagne de vaccination, des millions de Français se dirigeant vers les centres de vaccination afin d'obtenir le précieux sésame. Mais "l’effet de boost commence à faiblir", note le ministère de la Santé. Le nombre d'injections marque le pas et est passé en trois semaines de 4,8 à 3,2 millions d’injections hebdomadaires.

Le gouvernement avait fixé le cap des 50 millions de Français primovaccinés d'ici la fin du mois d'août. Malgré ce léger fléchissement, le ministère de la Santé affirme que l'objectif est "atteignable" et mise sur un "effet rebond" d'ici à la rentrée.

Dans le même temps, l'extension du passe sanitaire a entraîné une ruée sur les tests. Le record de 4,2 millions de tests validés la première semaine d’août a été pulvérisé, avec 5,7 millions de dépistages la semaine suivante. Entre le 9 et le 15 août, "5 706 700 tests RT-PCR et antigéniques ont été validés (...), contre 4 194 900 (...) la semaine précédente, soit une augmentation de 1 511 700 tests du Sars-CoV-2", a détaillé la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees). Plus des deux tiers (67,4%) de ces dépistages ont été réalisés par test antigénique. La hausse a été particulièrement importante chez les 25-40 ans (+47%). "Dans une moindre mesure pour les 16-25 ans (+35%) et les 41-65 ans (+40%)", ajoute le service statistique.