Pass Navigo : la plateforme de dédommagement ouvre ce mardi

La plateforme fermera le 14 avril prochain, après quoi il ne sera plus possible de demander un dédommagement.

Île-de-France Mobilités (IDFM) dédommage les abonnés du Pass Navigo après les multiples dégradations du réseau survenues entre septembre en décembre 2022. Les usagers SNCF et RATP peuvent, dès aujourd'hui, faire leur demande de remboursement. La grande majorité d'entre eux perçoivent un remboursement de 37,60€ (pour l'abonnement plein tarif), équivalent à un demi-mois de forfait.

Pour cela, il faut se rendre dans la rubrique «dédommagement» sur le site internet d'IDFM où une plateforme spéciale a été ouverte pour un mois. Un justificatif de paiement et un compte Île-de-France Mobilités Connect suffisent. Tous les types d'abonnement sont pris en charge (Navigo Mois, Annuel, Senior, Imagine R, Solidarité). Face à l'afflux des demandes, la plateforme est toutefois saturée en cette fin de journée, il faudra vous connecter à un autre moment.

Le remboursement se fait exclusivement par virement bancaire. Par ailleurs, il n'est pas immédiat : «Il s'écoule au maximum trois semaines entre une demande finalisée et validée par Île-de-France Mobilités et le moment où le virement est visible sur votre compte. Ce délai peut être plus long lorsqu'il y a des justificatifs à vérifier», peut-on lire sur le site d'IDFM. Attention, la plateforme fermera le 14 avril prochain, après quoi il ne sera plus possible de demander un dédommagement.