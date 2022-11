Transport Ile-de-France

Faute d'arriver à recruter des conducteurs face à une hausse ponctuelle de l’absentéisme, la RATP n’arrive pas à acheminer le nombre de métros prévus à certaines heures selon les chiffres remarque Le Parisien.

« À ce jour, il manque moins de 100 conducteurs sur un effectif global de 3 000 » précise la Régie. Sauf que le résultat se traduit, sur certaines ligne par une régularité moins bonne qu’au début de l’année ajoute Le Parisien.

Et si, en moyenne, la RATP dit avoir proposé « environ 93,3 % de l’offre commandée par Île-de-France Mobilités en septembre-octobre », pour certaines lignes, c’est beaucoup moins. Ainsi, les lignes 4, 6, 8 et 13 ont enregistré une régularité inférieure à 90 %. Et pour la 6 et 8, c’est plus de 10 points de moins qu’en janvier. Et enfinsur les 14 lignes du réseau, plus de 10 connaissent une dégradation de leur régularité précise Le Parisien.