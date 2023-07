Paris 2024 : "Je ne suis pas du tout inquiet", affirme Laurent Nuñez à propos de la sécurité, à un an des JO

"On a un gros dispositif de sécurisation", assure le préfet de police de Paris sur franceinfo, mercredi.

J-365 avant la cérémonie d'ouverture. Dans un an, jour pour jour, le 26 juillet 2024, les Jeux olympiques débuteront, et se tiendront jusqu'au 11 août 2024. Les Jeux paralympiques, eux, auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024. "Je ne suis pas du tout inquiet, on travaille depuis plusieurs mois sur la préparation de cette cérémonie, en plein air, sur la Seine", a déclaré le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, sur franceinfo.

"On a un gros dispositif de sécurisation, d'abord sur la Seine, pour sécuriser les bateaux (...) une sécurisation du public également, qui sera présent sur les quais bas, sur les quais hauts, avec des normes de sécurité (...) pour éviter des mouvements de foule", a-t-il précisé, expliquant qu'il y aurait "un périmètre de protection à l'entrée de la cérémonie".