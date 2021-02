Paris : un restaurant clandestin fréquenté par des magistrats

Restaurant

Les hommes de loi ont tenté de mettre en cause la validité de l'intervention des policiers

Une dizaine de personnes mangaient et buvaient debout dans quinze mètres carrés dans la terrasse abritée, de l'Annexe, un restaurant de l'ïle de la Cité, à Paris, face à la cour d'appel, vendredi dernier à midi. Cela a attiré l'attention de policiers à vélo qui passaient par là, raconte le Parisien.

Lorsque les agents veulent contrôler les identités des clients, la tension monte, la plupart sont des magistrats de la cour d'appel qui demandent aux policiers sur quelle base lgale ils interviennent. Cela n'empêchera pas la verbalisation de 10 personnes.

L'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) prend ses distances face à ces ouvertures sauvages ajoute Le Parisien « Nous sommes des légalistes et tout ce qui est interdit par la loi, on ne le défend pas, répond Jean Terlon, vice-président de l'Umih pour le secteur de la restauration. C'est déloyal d'ouvrir dans ces conditions. »